Erzincan’da Fırat Nehri’ne siyanür sızdıran altın madeni yeniden faaliyete geçti

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan ve siyanür sızdırmasının faaliyeti durdurulan altın madeni, üç ay sonra yeniden faaliyete geçti.

Görsel: ANKA

İliç’te Kanadalı Anagold’la Çalık Holding’in ortaklığında işletilen altın madeninde siyanürü taşıyan borunun patladığı tespit edilmişti. 20 ton miktarında olduğu öne sürülen siyanürlü suyun Fırat Nehri üzerinde kurulu İliç Barajı’na karıştığı belirtilmişti.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı inceleme sonucunda boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşıp eğimli araziye aktığı belirtilirken, Anagold’a da 16 milyon 441 bin lira para cezası verilmişti.

ANKA’dan Ceyda Sağlam’ın haberine göre maden ocağı, üç ay sonra yeniden faaliyete geçti.

Sızıntının ardından bölgedeki incelemede bilirkişi olarak görev alan inşaat mühendisinin İliç Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül’de sunduğu raporda, 60 metreküp/saat kapasiteli olan borunun patlaması sonucunda solüsyonun 3,5 saat boyunca membranlı saha içine aktığı, solüsyonun bir kısmının membransız saha dışına taştığı, solüsyona maruz kalan alandaki hafriyatın iş makinalarıyla membranlı alana taşındığı belirtildi. Bu hesaba göre, patlayan borudan 120 metreküp, yani 340 ton siyanürlü solüsyon aktı.

23 Eylül’de yeniden faaliyete başlayan maden ocağına karşı hukuk mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı İsmail Hakkı Atal, konuya ilişkin şunları söyledi:

“22 Eylül Perşembe akşamı Anagold maden işçilerine gelen mesajda, sabah iş başı yapılacağı ve hemen İliç’e gelmeleri söylendi. Fakat bugün iş başı yapamadılar, çünkü şirketin daha önce patlayan siyanür borusu tekrar tıkandı ve tekrar patlama riski gerçekleşti. Müvekkilim Sedat Cezayirlioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün ile görüştüğünde; ÇED Daire Başkanı, tüm denetim ve kontrolü yaptıklarını ve gerekli iyileştirmelerin sağlandığını açıklamıştı. Demek ki hiçbir denetim kontrol yapılmamış. Biz zaten yıllardır şunu söylüyoruz; Türkiye’de madenler Allah’a emanet gidiyor.

Nitekim bunun bir örneği de 20 Haziran’ı 21 Haziran’a bağlayan gece siyanür borusu patladıktan sonra Sedat’ın videoları çekmeleri üzerine şirket, 20 metreküp, yani 32 ton siyanürü patlattığını ve doğaya karıştırdığını kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bizim yaptırdığımız tespit raporunda, İliç Asliye Hukuk Mahkemesi 2022 /14 D. iş sayılı dosyada inşaat mühendisi bilirkişi raporunda, bu patlayan borunun debisinin saatte 60 metreküp olduğu ortaya çıktı. Yani gerçekte doğaya karışan siyanür miktarı 20 metreküp değil, 210 metreküp, 340 ton.

‘Şirketlerin kabul ettiği zararı en az 10’la çarpın’

Aslında şu şirketlerin kabul ettiği zararı en az 10’la çarpacaksınız. Hep yalan söylüyorlar. Şirketler yalan söylüyor, toplumu zehirliyor, Türkiye’yi zehirliyor, Türk halkını zehirliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da MAPEG de hiçbir denetim ve kontrol yapmıyor, tamamen Allah’a emanet gidiyor. Madencilerin inisiyatifine terk edilmiş durumda. Zaten bu Amerikalı ve Kanadalı maden şirketinin çıkarttığı altının yüzde 1 buçuğunu devlete bıraktığına ilişkin, devlet hakkı payı da yine madencilerin inisiyatifine ve beyanına bağlı olarak yürüyor. Yani devletin hiçbir kamu görevlisi çıkartıp, ‘sen ne kadar maden üretiyorsun’ demiyor. Tamamen bunların kendi beyanına göre…

Şunu da söylemek lazım; bu şirketin yüzde 80’i ‘SSR Mining’ şirketine ait. Amerikalılar ve Kanadalılar, Türk halkını zehirleyip gelecek nesilleri sakat ettikten sonra ülkelerine kaçıp gidecekler. Ama bugün bu katliam projelerine onay verenler, gerekli denetimleri yapmayanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne sesleniyorum; gelecekte TCK 305. madde, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma suçundan yargılanacaksınız.”