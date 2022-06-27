Anagold’dan ‘siyanür’ savunması: 8 kilogram dökülmüş, hemen temizlenmiş

Erzincan’da altın madeninde kullanılan siyanürün İliç Barajı’na karışmasından beş gün sonra ‘ortaya çıkan’ madenin işletmecisi Anagold, siyanürün Fırat Nehri’ne döküldüğü iddiasını yalanlarken, döküntünün içindeki siyanür miktarınınsa 8 kilogram olduğu ve hemen temizlendiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Anagold

İliç’te Kanadalı bir şirketle Çalık Holding’in ortaklığında işletilen altın madeninde siyanürü taşıyan borunun patladığı tespit edilmişti. 20 ton miktarında olduğu öne sürülen siyanürlü suyun Fırat Nehri üzerinde kurulu İliç Barajı’na karıştığı belirtilmişti.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı inceleme sonucunda boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşıp eğimli araziye aktığı belirtilirken, Anagold’a da 16 milyon 441 bin lira para cezası verilmişti.

Bakanlık, boru hattındaki solüsyonla kirlenen alanlara gerekli kimyasallarla müdahale edilerek, kirli malzemenin toprak yüzeyden sıyrılıp güvenli alana taşındığı belirtilmiş, temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için 27 numune daha alınmıştı.

Sadece 8 kilogram dökülmüş

Anagold’un sitesindeki açıklamaya göre maden 2010’dan bu yana kullanılırken, ‘standartların karşılandığı’ da iddia edildi. Atık depolama tesisisinde herhangi bir hasar veya sızıntı mevcut olmadığı belirtildi.

Açıklamada maden atıklarının etkisizleştirilerek atık depolama tesisine gönderildiği ve zararsız oldukları da anlatıldı: “Proses son­rası ortaya çıkan öğütülmüş kayaya maden atığı adı verilmektedir. Maden atıkları, ADT’ye gitmeden önce nötralize edilmekte olup, gönderilen çamur zararsızdır.ADT’de sülfürik asit bulunmamaktadır ve çamur içerisindeki siyanür de nötralize edilmektedir. Bu atık aslında asidik olmayıp, tam tersi hafif alkali niteliktedir. Maden sahasından asla siyanür deşarjı olmamıştır. Maden sahası içinde döküntüler olursa, bunlar nötralize edilir, temizlenir ve derhal ilgili kurumlara bildirilir.”

Hemen temizlenmiş

Sızıntının sadece 8 kilogram olduğu ve hemen temizlendiği öne sürülen açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi: “21 Haziran 2022 günü maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir ç dökün­tüsü meydana gelmiştir. Döküntü hızlı bir şekilde temizlenmiş ve bu olay derhal T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirilmiştir.

Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kg’dır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri’ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır.”