İliç’i siyanürle ‘zehirleyen’ altın madenine 16 milyon lira para cezası

Erzincan’ın İliç ilçesini siyanürle ‘zehirleyen’ altın madeni işletmesine, ‘en üst sınır’dan ceza verildi. Para cezası 16 milyon 441 bin lira.

Fotoğraf: Halk Tv

İliç’te Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan boru patlamıştı. 20 ton siyanürlü su Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajı’na karışmıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı inceleme sonucunda boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşıp eğimli arazide aktığını tespit etti.

Bakanlık alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığını, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığını öne sürdü. Bunun analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla çevre laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alındı.

Boru hattındaki solüsyonla kirlenen alanlara gerekli kimyasallarla müdahale edilerek, kirli malzeme toprak yüzeyden sıyrılarak, güvenli alana taşındı.

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için 27 numune daha alındı.

Şirkete adli para cezasının yanı sıra adli soruşturmanın yapılması için de başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.