Erzincan İliç’te altın madeninin patlayan siyanür borusu Fırat Nehri’ne aktı

Erzincan İliç’te Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan boru patladı. 20 ton siyanürlü su Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajı’na karıştı.

Fotoğraflar: Halk Tv

HalkTv’den Ferit Demir’e konuşan altın madeni yetkilileri siyanür ve sülfürik asit taşıyan borunun patladığı iddiasını doğruladı.

Erzincan İliç’te 12 yıldır faaliyet gösteren Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeni şirketinin zehirli sularını buharlaştırması bölgeyi adım adım çevre felaketine sürüklüyor.

Anagold, 66 milyon ton siyanürlü ve sülfürik asitli suları buharlaştırmak istiyor. 197 futbol sahası büyüklüğündeki zehir barajında biriken zehirli sular taşmasın diye, ‘evaporatör’ (buharlaştırıcı) denilen bir aletle atmosfere buhar salınıyor.

İliç başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Patlamanın ardından bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Trabzon’dan gelen uzman ekipleri bölgeden numune aldı ancak sonuçlara konuşmadı.

Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik Türkiye Sorumlu Müdürü Burhanettin Şahin, “Çıkan haberler tamamen asparagas. Bu haberi çıkaran yayan insanlar ile ilgili tamamen kanuni haklarımızı kullanacağız. Tamamen yalan ve yanlış bilgi. Patlayan boru ve konu soruşturuluyor bilgi veremem” dedi.

Başsavcılık, TCK’nin ‘çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi’ hükmünü içeren 182’nci maddesinde düzenlenen ‘çevrenin taksirle kirletilmesi’ suçundan soruşturma açtı.

Jandarma ekipleri, soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığını inceledi.

‘Bu maden acilen kapatılmalı‘

Madenin kapatılması için mücadele veren ve madenin olduğu bölgede yaşayan Sedat Cezayirlioğlu, tonlarca siyanürün patlayan borudan boş araziye, oradan ise bir dereye ve son olarak Fırat Nehri üzerinden İliç Barajı’na aktığını öne sürdü: “Şu an zararın boyutunu bilmiyorum. Burada yüzlerce litre siyanürden bahsediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Savcılık el koydu, savcılık yetkilileri ve jandarma ekipleri dün madende inceleme yaptılar. Beklenen felaket Türkiye’nin Çernobil’inde yaşandı. Şu anda Fırat Nehri siyanür akıyor. Bu nehir, Keban barajını, Atatürk barajını, Karakaya barajını besliyor. Bu maden acilen kapatılmalı.”

Tutanaklara geçti

Halk Tv’nin ulaştığı tutanakta yaşanan çevre felaketi açıkça belirtiliyor.

Borunun patladığı ve bölgeye aktığı, “Yaklaşık 20 metreküp siyanürlü solüsyonun eğime bağlı olarak lift27, lift26, lift25 İliç sahası doğu erişim yoluna aktığı…” ifadeleriyle yer aldı.