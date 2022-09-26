OECD raporu: Türkiye’de büyüme hız kesecek, enflasyon yüksek kalacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre enflasyondaki yüksek seyir 2023’te de devam edecek. G20’de Türkiye, Endonezya ve Britanya dışında büyüme beklenmiyor.

Fotoğraf: Reuters

OECD’nin ‘Savaşın bedelini ödemek’ başlıklı raporunda fiyatlarda ve enflasyondaki artışın yanı sıra Covid pandemisinin etkilerinin de sürdüğü, merkez bankalarının enflasyona karşı faiz artışlarının ekonomik büyümeyi baskıladığı kaydedildi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaş, başta gıda ve enerji olmak üzere fiyatları hızla artırmış, Avrupa ülkeleri son dönemin en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre OECD raporunda, 2023 için haziranda yüzde 2,8 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,2’ye düşürüldü.

Türkiye’de yüzde 3’e düşecek

Dünya genelinde 2022 için en büyük gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artışı Suudi Arabistan için yüzde 9,9, Hindistan için yüzde 6,9 ve Türkiye için 5,4’le öngörüldü. 2023 tahminlerindeyse yüzde 6’yla Suudi Arabistan, yüzde 5,7’yle Hindistan ve yüzde 4,8’le Endonezya başı çekiyor. 2023’te Türkiye’nin GSYİH’sındaki artışın yüzde 3’e gerileyeceği kaydedildi.

Dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan büyük ekonomilerinden oluşan G20’de Türkiye, Endonezya ve Britanya dışında büyüme öngörülmüyor. Britanya için yüzde 0’a yakın bir büyüme öngörüldü.

ABD ve Çin’de beklenen büyüme

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de büyüme oranının 2023’te yüzde 0,5’e düşmesi öngörülüyor. Katı Covid politikaları nedeniyle ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde daralan Çin’de de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,2 ve önümüzdeki yıl yüzde 4,7 olarak kaydedilmesi bekleniyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya’ysa Ukrayna savaşı ve Rusya’dan enerji alımına getirilen kısıtlamalardan en ağır etkilenen ülke.

Büyüme oranının yüzde 1,2’lerde seyrettiği Alman ekonomisinde önümüzdeki yıl yüzde 0,7’lik daralmayla resesyon bekleniyor. Avro bölgesinde de büyümenin yüzde 0,3’e düşeceği tahmin ediliyor.

Enflasyondaki yüksek seyrin sürmesi bekleniyor

OECD raporunda enflasyonun, 2023’te hız kesse de yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceği tahminine yer veriliyor. Sıkı para politikalarına ilk başvuran ABD’de enflasyon hedeflerine avro bölgesi ve Britanya’dan daha çabuk ulaşılması bekleniyor.

Türkiye ve Arjantin’de çok yüksek seviyelerdeki enflasyonunsa 2022’ye göre hız kesmesine rağmen 2023’te de devam etmesi öngörülüyor. OECD Türkiye’de enflasyonun 2023’te yüzde 40’lar seviyesine gerileyeceği tahminine yer verdi.

OECD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu G20 ülkeleri için enflasyon tahmininiyse 2022 için yüzde 8,2 ve 2023 için yüzde 6,6 olarak açıkladı.