Bitcoin için yıl sonu tahmini: Kötü senaryo 10 bin dolar

Kripto para piyasaları, makroekonomik dengelerden birinci dereceden etkilenmeye başladığı bir sürece girdi. Fed faiz kararı ve ABD enflasyon verisi kripto para yatırımcılarının öncelikli gündem maddesi haline geldi.

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Kripto para birimlerinin tahmini piyasa değerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan Bitcoin, geçen kasımda 69 bin dolar seviyesindeydi. Uzun süren çöküşten sonra yakın dönemde bir miktar yükselerek 25 bin doları geçti ama şimdi de 20 bin doların altına düştü. Bitcoin, kasımdan bu yana yüzde 70 ve 2022’nin başından beri yüzde 57 değer kaybetti.

Kripto paraların ABD Merkez Bankası Fed’in attığı adımlardan da etkilendiği görülüyor.

Dünya’dan Berfin Çipa’ya konuşan Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kurumsal yatırımcılar kripto para piyasalarına girmeden evvel piyasa makroekonomik verilerden bu kadar çok etkilenmiyordu. Şu an kripto para piyasası tamamen Fed’den gelen faiz kararıyla fiyatlanma döngüsüne girdi. Bir süre daha bu durum devam etse de uzun vadede Bitcoin’in kaderinin Fed’in kararları ile şekillenmeye devam edeceğini düşünmüyorum” dedi.

‘Piyasa ne zaman Fed’in faiz kararından etkilenmeyecek?’ sorusuna Beincrypto Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu’nun cevabı şu oldu: “Bitcoin ve kripto para piyasası kendine ait özgün bir hikaye bulsa pozitif ayrışabilir. Ancak parasal sıkılaşma devam ettiği müddetçe Bitcoin yeni hikaye bulamazsa olumsuz döngü içinde kalmaya devam edebilir. Bu demek değil ki hep satış eğiliminde olacağız. ABD seçim süreci ile birlikte ara dönem rallileri olacaktır.”

‘Bitcoin’de kötü senaryo 10 bin dolar’

Bitcoin’de haftalık grafik üzerinde görülen düşüş formasyonlarının 16 bin 400- 12 bin 300 dolar hedefinin masada olduğunu gösterdiğini belirten Sevcan Dedeoğlu, “Sene sonu için traderlar ayı piyasası dönemini fiyatlıyor. Bitcoin opsiyon işlemlerinde 12 bin-10 bin dolar seviyesine doğru geri çekilen bir tahmin var. Olumlu senaryoda ise 18 bin ile 23 bin dolar bant aralığında kalabiliriz” dedi.

Merge ile fiyatlarda ivme beklenirken, Amerikan Merkez Bankası’nın 75 baz puanlık faiz artırımı sonrası kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmadan Ethereum da nasibini aldı. Dedeoğlu’nun Ethereum için çizdiği grafik “Büyük bir kitle Ethereum’da bin dolar aşağısına işaret ediyor. Takip edeceğimiz ilk seviyeler için 850-938 bant aralığını alabiliriz. Güncellemeler tamamlandıktan sonra kurumsalların Ethereum’a ilgisinin artacağını bekliyoruz bu da hikayeyi olumlu yöne çevirebilir” şeklinde oldu.