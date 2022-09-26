Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL’de ‘adil değer’ tahminini 4,5 puan yükseltti

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) cari açığın son 15 ayın zirvesine çıkması sonrası dolar/TL için ‘adil değer tahminini’ 16,50’den 21 seviyesine yükseltti.

Yayımlanan son veriler, Kasım 2021’de başlayan cari açık serisinin temmuzda da devam ettiğini göstermişti. Buna göre Türkiye’nin cari açığı temmuzda 4,01 milyar dolar oldu. Açık geçen sene aynı dönemde 310 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

IIF başekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından dolar/TL için ‘adil değeri’ cari açıkta yaşanan keskin artışın etkisiyle yukarı yönlü güncellediklerini duyurdu. Buna göre dolar/TL adil değeri 16,50 seviyesinden 21’e yükseltildi. Brooks, kurlarla ilgili adil değer güncellemeleri içeren raporu bu hafta yayımlayacaklarını belirtti.

We're publishing updated FX fair values this week. As part of that exercise, we lift our Turkish Lira fair value from $/TRY 16.50 to 21.00 given the sharp widening in the current account deficit. Our fair value was $/TRY 5.50 in 2020 before the COVID pandemic. With @UgrasUlkuIIF pic.twitter.com/N3wBMlEYMt — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) September 25, 2022

Dolar/TL haftaya 18,44 seviyesinde rekorlar başlamıştı.