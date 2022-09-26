İstanbul’da barajlardaki su seviyesi yüzde 50’nin altında

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,85 olarak ölçüldü.

Istrancalar’da geçen yıl çekilen bir kare. Fotoğraf: DHA (arşiv)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68’e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle geriledi.

Barajlara tek tek bakıldığında bugün itibarıyla doluluk oranı Alibey’de yüzde 32,28, Büyükçekmece’de yüzde 56,58, Darlık’ta yüzde 52,71, Elmalı’da yüzde 51,67, Istrancalar’da yüzde 29,02, Kazandere’de yüzde 43,52, Ömerli’de yüzde 51,81, Pabuçdere’de yüzde 29,14, Sazlıdere’de yüzde 48,75, Terkos’ta yüzde 52,05 olarak kaydedildi.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 639,42 kilogram.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip. Ancak su miktarı bugün itibarıyla 433 milyon metreküp seviyesinde.

Kentte günlük su tüketimiyse dün itibarıyla 3 milyon 241 bin metreküptü.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen toplam su miktarı 811,52 milyon metreküp.

Son 10 yılın doluluk oranları

26 Eylül günü baraj doluluk oranları, 2012’de yüzde 53,52, 2013’te yüzde 51,4, 2014’te yüzde 17,99, 2015’te yüzde 62,4, 2016’da yüzde 46,07, 2017’de yüzde 54,72, 2018’de yüzde 55,65, 2019’da yüzde 50,57, 2020’de yüzde 38,6, 2021’de ise 52,06 olarak kayda geçti.