Kılıçdaroğlu’ndan, IŞİD’in yakarak öldürdüğü Şahin’in ailesine ziyaret

2016’da silah arkadaşı Sefter Taş’la birlikte IŞİD’lilerce yakıldığı görüntüler ortaya çıkan er Fethi Şahin’in ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askerlerin yakılmasından yargılanan IŞİD’linin serbest bırakılıp yeniden tutuklanmasını hatırlatarak, bu işten sorumlu olanların ortaya çıkarılacağını ve bundan sonra aileden helallik isteneceğini kaydetti.

Ordunun aradan altı yıl geçmesine rağmen bilgi vermemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bir ordu önce askerine sahip çıkar. Bu temel görevidir zaten” dedi.

Fotoğraf: CHP

22 Aralık 2016’da paylaşılan propaganda videosunda, Türk Silahlı Kuvvetleri üniformalı iki kişinin IŞİD’liler tarafından yakılarak katledildiği görüntüler Türkiye’yi sarsmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) videonun üzerinden yaklaşık 11 ay geçtikten sonra Sefter Taş’ın ailesine, çocuklarının ‘şehit’ olduğu bildirilmişti. Ama Fethi Şahin’in ailesine herhangi bir bilgi verilmemişti. Olay tarihinde Taş 23, Şahin 26 yaşındaydı.

Olayın üzerinden altı yıl geçmişken Fethi Şahin’in ailesine net bir bilgi halen ulaşmadı. Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle Şahin’in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette ordunun askerini koruması gerekirken bunu başaramadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, olayın faillerinden Cemal Alvi’nin serbest bırakılmasının ortaya çıkmasıyla yeniden tutuklanmasını hatırlattı ve bunda sorumlu olanların ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

İktidar olduklarında bu konuyu detaylıca araştırdıktan sonra aileyle helalleşmeye geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Bu olayın görüntülerini ilk Denizli’de bir akşam saati izlemiştim. Aradan yaklaşık altı yıl geçti. Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi.

*Beni en çok üzen şeyse olay sosyal medyada yansıdıktan sonra ordumuzdan ya da hükümetten hiçbir açıklama gelmemesidir. Bir ordu önce askerine sahip çıkar. Bu temel görevidir zaten. Bu olayı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkaracağız. İktidar olduğumuzda eğer bu askerlerimiz şehit olduysa onları kendi topraklarına getireceğiz.

*Bu olayın faillerinden biri Türkiye’de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra serbest bırakıldığını, İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katilleri serbest bıraktı, kim aracı oldu, kim serbest bırakılmasına imkan verdi? Saymaz yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste, yargılanıyor. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum; devlet dediğiniz askerine sahip çıkar.

*Tüm bu ayrıntıları ortaya çıkaracağız ve devlet olarak gelip aileyle helalleşeceğiz.