İki askerin yakılmasında ‘fetva’ vermekten yargılanan IŞİD’liden pazarlık teklifi

IŞİD’in iki askeri yakarak öldürmesine ilişkin davada fetva vermekten tutuklu yargılanan Jamal Alwi, bilgiler vererek pazarlık teklif etti: “Bahsettiğim şahıs Suriye’de ikamet etmektedir. Kendisi Suriye’ye bağlı Çobanbey’de bulunmaktadır. Kendisinin kod adı Ebu Abdullah El Şami’dir.”

Fotoğraf: Reuters

22 Aralık 2016’da paylaşılan propaganda videosunda, TSK üniformalı iki kişinin IŞİD’liler tarafından yakılarak katledildiği görüntüler Türkiye’yi sarsmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) videonun üzerinden yaklaşık 11 ay geçtikten sonra Sefter Taş’ın ailesine, çocuklarının ‘şehit’ olduğu bildirildi. Ama Fethi Şahin’in ailesine herhangi bir bilgi verilmedi. Olay tarihinde Taş 23, Şahin ise 26 yaşındaydı.

Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Geçen yıl gazeteci İsmail Saymaz, Taş ve Şahin’in yakılma emrini verdiği belirtilen ve IŞİD kadısı olduğu iddia edilen Jamal Alwi’nin, Gaziantep’te elini kolunu sallayarak dolaştığını, ‘kuşçu dükkanı’ işlettiğini yazdı. Saymaz’ın bu yazısından sonra Alwi gözaltına alındı ve tutuklandı. Alwi, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanıyor.

Bilgiler verdi

İndependent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre Alwi, davanın temmuzda görülen duruşmasında verdiği ifadede suçsuz yere hapiste yattığını ve IŞİD’le herhangi bir alakasının olmadığını ileri sürdü.

Tahliye edilirse askerleri infaz eden kişi hakkında da bilgi vermek istediğini söyleyen Alwi,”Bahsettiğim şahıs Suriye’de ikamet etmektedir. Kendisi Suriye’ye bağlı Çobanbey’de bulunmaktadır. Kendisinin kod adı Ebu Abdullah El Şami’dir” dedi.

Alwi, ismini verdiği kişinin IŞİD’in kadısı olduğunu söyledi. Bu bilgiyi şu anda cezaevinde bulunan bir IŞİD mensubu tarafından öğrendiğini iddia eden Alwi, sözlerine şöyle devam etti: ”Bu bilgileri ancak size yüz yüze anlatabilirim, burada anlatamam. Tahliye olmam durumunda bu şahsı sağ veya ölü olarak bulacağım. Ben IŞİD’e karşı biriyim. 3 oğlum IŞİD yüzünden öldü. Suçsuzum, bakmam gereken ailem vardır, tahliyemi talep ediyorum.”

Jamal Alwi’nin sözlerinin ardından mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma eylül ayında görülecek.