Avrupa’da aşırı sağcılar, Meloni’nin zaferiyle gaza geldi: ‘Kuzeyde İsveç, güneyde İtalya’

Avrupa’nın aşırı sağcı partilerinin liderleri, İtalya’da seçimin galibi Giorgia Meloni’ye ve liderlik ettiği sağ ittifaka destek mesajları paylaştı.

İtalya’da seçimden Giorgia Meloni’nin liderlik ettiği sağ ittifak galip çıktı. (Fotoğraf: Reuters)

İtalya’da düzenlenen genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci çıktı.

Meloni’nin zaferi, Faşist Parti’nin lideri Benito Mussolini’nin Ekim 1922’de iktidara gelmesinden tam 100 yıl sonra başka bir şırı sağcının İtalya’nın başına geçeceği anlamına geliyor.

Mussolini, diktatörlükle ülkeyi yıkıma götürmüş ve İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın diktatörü Adolf Hitler’le kurduğu ittifakla birçok insanlık suçuna imza atmıştı.

Meloni, gençliğinde çekilen görüntülerde faşist lider Mussolini’yi “Her şeyi İtalya için yaptı” diyerek onaylamıştı.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İtalya’daki seçimlerle ilgili sessizliğini korurken, üye ülkelerin aşırı sağcı liderlerinden tebrik mesajları geldi.

Almanya

Almanya’da göçmen ve İslam karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin üst yönetimi İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Meloni’yi kutladı.

AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, ortak açıklamada şunları kaydetti: “Meloni’yi seçilmesinden dolayı kutluyor ve bir İtalyan hükümetinin başına geçen ilk kadın olmasını diliyoruz. FdI’nin seçim başarısı, aklın başka bir zaferidir. Almanya, ‘trafik ışığı koalisyonuyla‘ Avrupa’da hayli yalnız duruyor.”

AfD Federal Meclis Milletvekili Beatrix von Storch da Twitter’dan İtalya’yla sevindiklerini belirterek “Tüm orta-sağ ittifakına tebrikler. Salvini etrafındaki dostlarımızla Giorgia Meloni güçlü bir hükümet kurabilir. Kuzeyde İsveç, güneyde İtalya. Sol hükümetler dünde kaldı” paylaşımında bulundu.

İsveç’teki seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi (SD) yüzde 20’nin üstünde oy alarak ülkenin en büyük ikinci partisi konumuna gelmişti.

Avusturya

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), İtalya’daki aşırı sağcı birliğin seçim zaferini memnuniyetle karşıladı.

Partinin Avrupa Parlamentosu (AP) Grubu Başkanı Harald Vilimsky, seçimin yalnız İtalya için değil AB için de olumlu neticelendiğini ileri sürdü.

‘İtalyanların dünkü tercihleriyle Brüksel merkezli ‘Avrupa Birleşik Devletleri’ anlayışına karşı çıktığını‘ kaydeden Vilimsky, halklardan ve ana vatanlardan oluşan bir Avrupa anlayışını desteklediklerine ilişkin güçlü bir işaret ortaya koyduklarını savundu.

İspanya

İspanya’da üçüncü büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, “Milyonlarca Avrupalı umudunu İtalya’ya bağladı. Meloni, herkesin güvenliği ve refahı için işbirliği yapabilen, gururlu, özgür ve egemen uluslardan oluşan bir Avrupa için yol gösterdi” dedi.

Portekiz

Portekiz’deki üçüncü büyük siyasi parti aşırı sağcı Chega da Meloni’nin liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri ve Matteo Salvini’nin başkanlığındaki Lig partilerini seçim galibiyeti dolayısıyla kutladı.

Chega, yayımladığı mesajında, “İtalya, gerçek bir politika değişikliğinin ve aynı zamanda Avrupa’nın politik olarak yeniden yapılandırılmasının yolunu açıyor. Değişiklik Portekiz’e de gelecek” dedi.

Hollanda

Hollanda’da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet da Meloni’yi tebrik etti.

Wilders, Meloni’ye Twitter üzerinden atıfta bulunarak “Yaşasın İtalya” ifadesini kullanırken, Baudet, “Giorgia Meloni’ye harika zaferinden dolayı tebrikler” diye mesaj paylaştı.

Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook’tan “Bravo Giorgia. Hak edilenden daha fazla bir zafer. Tebrikler” dedi.

AB’den seçimlere yönelik tepkilerse bazı etkili parlamenterlerle sınırlı kaldı, vekiller endişe içerikli mesajlar paylaştı.