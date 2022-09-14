İsveç Başbakanı Andersson’dan seçim yenilgisi sonrası istifa kararı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, seçim yenilgisini kabul ederek istifa kararı aldı.

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Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, 11 Eylül’de yapılan seçimlerdeki yenilgiyi kabul ettiğini belirterek yarın başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.

AA’nın haberine göre Andersson “Yarın Başbakanlık görevimden alınmayı talep edeceğim. Sorumluluk Meclis ve Meclis Başkanlığı’na geçecek. İsveç halkının seçimine ve demokrasiye saygı bunu gerektirir” dedi.

Muhazafakar Parti lideri Ulf Kristersson’sa sosyal medya hesabındaki açıklamasında, yarından itibaren hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Aşırı sağ yükselişte

Resmi olmayan genel seçim sonuçlara göre sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümetiyle iktidardaki sol blok partilerse yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176 milletvekili, sol blok partileri de 173 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,6’a kadar yükselterek ülkenin en büyük 2. parti durumuna gelmesi dikkat çekti.

Ilımlı Muhafazakar Parti liderliğindeki sağ blokun Hristiyan Demokrat Partisi’yle ikili koalisyon kurup, dışarıdan Liberal Parti ve aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin desteklenmesi ihtimali öne çıktı.

Aftonbladet gazetesi, yeni hükümetin başbakanının Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson olacağını ve ülkede önceden uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapan deneyimli siyasetçi Carl Bildt’in Dışişleri Bakanlığı’na getirileceğini iddia etti.