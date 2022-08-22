Seçim kampanyasında cinsel taciz videosu kullanan Giorgio Meloni’ye tepki: Ahlaksızlık

İtalya’da gelecek ay yapılacak genel seçimlere hazırlanan aşırı sağcı lider Giorgia Meloni’nin bir kadına cinsel saldırının görüntülerini yayımlaması tepkilere neden oldu. Meloni’nin kadına karşı şiddeti göçmen karşıtı seçim kampanyası olarak kullandığı belirtilirken, ‘ahlaksızlık ve saygısızlık’ olarak yorumlandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin aktardığına göre göç karşıtı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi lideri Meloni’nin dün sosyal medyada paylaştığı videoda, Piacenza kentinde bir kadının sokak ortasında cinsel saldırı girişimine maruz kaldığı anlar görülüyor.

İlk olarak Il Messaggero gazetesinin yayımladığı video Giorgia Meloni tarafından “Piacenza’da gündüz vakti bir sığınmacı tarafından Ukraynalı bir kadına uygulanan korkunç cinsel saldırı karşısında sessiz kalınamaz. Bu kadını kucaklıyorum. Şehirlerimizin güvenliğini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” sözleriyle paylaşıldı.

Eleştiri topladı

25 Eylül’de yapılacak erken seçimler öncesindeki kampanya sürecinde Meloni’nin bu mesajı, oy kazanmak için göçmenleri hedefe oturttuğu ve tacize uğrayan kadının onayı olmadan videoyu paylaşarak kadının haklarına ayrı bir saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eleştiri topladı.

‘Ahlaksızlık, saygısızlık’

Seçim öncesi yapılan anketler Meloni’nin liderliğini yaptığı İtalya’nın Kardeşleri’nin en fazla oyu alacağını gösteriyor.

Kökleri geçmişteki faşist partilere dayanan İtalya’nın Kardeşleri ile aşırı sağcı ittifak ortağı Lig partisi, seçim kampanyasında sıklıkla göç ile güvenlik sorunlarını ilişkilendirme yoluna başvuruyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Meloni’nin bu bağlamda bir taciz videosunu paylaşması ‘ahlaksız’ ve ‘uygunsuz’ gibi eleştirilere yol açtı.

Anketlerde Meloni’nin hemen arkasından ikinci parti olarak görünen merkez-soldaki Demokratik Parti’nin lideri Enrico Letta, bu videonun yayımlanmasının ‘kişisel haklara saygısızlık’ olduğunu belirterek, “Bir tecavüzün görüntülerini kullanmak uygunsuzdur. Bunu seçim için yapmak daha da uygunsuzdur. İnsanlara ve mağdurlara saygı her şeyden önce gelir” dedi.

Liberal parti Eylem’in lideri Carlo Calenda da “Bir tecavüzü kınamak görevdir. Seçim kampanyası için göstermekse ahlaksız bir iştir ve öncelikle mağdur kadına saygısızlıktır” diyerek Meloni’ye tepki gösterdi.

‘Göçmen karşıtı kampanya’

Sosyal medyada da çok sayıda insan böyle bir olayı seçim propagandası için kullanmayı ‘yağmacılık‘ ve ‘sefillik‘ gibi ifadelerle tanımladı.

Bazı kullanıcılar da Meloni’ye cevap olarak “Bir kadına karşı işlenen şiddeti, göçmen karşıtı seçim kampanyası için kullanmaya utanmıyor musunuz?”, “Son bir ayda kaç İtalyan kadın şiddete uğradı biliyor musun?”, “Ne tuhaf, 9 Ağustos’ta 21 yaşındaki bir Barili (İtalyan) iki Fransız turiste tecavüz ettiğinde böyle ilgilendiğinizi görmemiştim” gibi mesajlar da geldi.