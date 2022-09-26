Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Dolar/TL kuru 18,4491 seviyesine çıkarak haftaya yeni rekorla başladı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen şahin mesajlar doları güçlendirmeye devam ediyor. Buna Türkiye’de Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve Türk Lirası’nın değer kaybı eklenince de rekorlara kapı aralanıyor.

Kur, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,44 seviyesini de aşarak gün içi gördüğü rekor seviyeyi yeniledi.

Bloomberg’e göre Türkiye’nin risk primi 781 baz puana yükselirken, iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde.