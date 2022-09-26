Bolu’da fabrikada gazdan zehirlenen dört işçiden üçü öldü

Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol ederken gaza maruz kalarak zehirlenen dört işçiden üçü hayatını kaybetti.

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Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve deriden jelatin üretimi yapılan bir fabrikanın arıtma vana odasındaki vanayı kontrol eden işçi geri gelmeyince, üç işçi daha art arda odaya girdi.

Odaya son giren Enes Kayış’ın yarı baygın halde dışarı çıktığını gören diğer işçiler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Oksijen maskesi takarak vana odasına giren itfaiye ekipleri, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz’i dışarı çıkarttı.

Sağlık personeli tarafından yapılan muayenede üç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gazdan etkilendiği düşünülen ve Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enes Kayış ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İşçileri dışarı çıkartmaya çalışırken gazdan etkilenen üç itfaiye personeli de tedbir amaçlı Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AFAD ekiplerince yapılan gaz ölçümünde, olay yerinde yoğun miktarda hidrojen sülfür, amonyak ve karbonmonoksit olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden üç işçinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi adli tıp bölümüne götürüldü.

‘Olayın nedeni henüz bilinmiyor’

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Gerede Belediye Başkanı Allar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay sonucunda üç kişinin hayatını kaybettiğini, birinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Olayın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Allar, AFAD personeli ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.