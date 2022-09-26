Erdoğan: Çiftçilerin elektrik faturaları ürünler satıldıktan sonra ödenebilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çiftçilerin elektrik faturalarının ürünleri satılıp gelir elde edildikten sonra ödenebileceğini duyurdu.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sosyal konut projesinin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim’de atıyoruz.

* Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.

* Komşumuz Yunanistan’ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz.

* Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz.

* Yunanistan’a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.

* Bugünkü kabine toplantısı bayağı neşeliydi.

* (Çiftçilerin elektrik faturaları) Aylık yerine, hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek.

* Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, beş yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek.

* Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak.

* Türkiye Aile Destek Programı’mızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz.