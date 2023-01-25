Akşam Postası / 25 Ocak 2023

Sinan Ateş cinayeti: Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısı gözaltında

Sinan Ateş cinayetinde sabah saatlerinde gözaltına alınan Emre Yüksel’in Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Yüksel’in gözaltına alındığı ilk dakikalarda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın da özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti.

AYM raportörü, HDP’ye kapatma davasında kararın seçimden önce verilmesini istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP’nin kapatma davası hakkındaki kararın seçimden sonraya ertelenmesi talebinin reddedilmesini istedi.

Akşener: 14 Mayıs’ı gençler oy kullanmasın diye seçtiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın ‘gençlerin oy kullanmasını istemediği’ için seçimleri 14 Mayıs’a çekiğini söyledi.

EYT düzenlemesi Meclis’e geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis’te AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.

CHP sürpriz aday beklemiyor; İYİ Partililer Kılıçdaroğlu’nda ‘kararsız’

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, anılan isimler dışında ‘sürpriz’ bir ismi aday göstereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

AKP sözcüsü: Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması artık kesinleşti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘gerekli’ açıklamayı yaptığını belirterek “Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması artık kesinleşti” dedi.

‘Tayyip abinin ayakkabısını yalamamız lazım’ diyen AKP’li vekil: Sürçülisan ettim

Bir televizyon programında ‘kendinden geçerek’, “Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diye konuşup sosyal medyanın gündemine oturan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ‘sürçülisan ettiğini’ savunarak özür diledi.

Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlıkları için 31 Ocak’ta karar çıkacak

TBMM Hazırlık Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmamasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı düzenleyeceği toplantıda verecek.

Halka arz rekortmenlerinden Oncosem’e tedbir

Yeni halka arz edilen Söke Un ve EYG GYO’dan sonra bugün de 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Oncosem’e işlem yasağı geldi. Borsa İstanbul, Beyaz Filo Kiralama, Pınar Su ve Doğusan Boru şirketlerinin hisse senedi işlemlerine de tedbir kararı aldı.

Uzmanı uyardı: Halka arz sonrası hisse yükselişleri incelenmeli

Finans danışmanlığı şirketi Sparta&Co’nun kurucusu Taner Özarslan, halka arz sonrası hisse fiyatlarının sürekli yükselmesinde spekülasyon olabileceğini söyleyerek ‘incelenmeli’ dedi.

AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getirecek

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, bankaların risklere karşı ellerindeki kripto varlıkları tamamen karşılamaya yetecek kadar sermaye tutmaları şartını getirecek düzenlemeyi onayladı.

Ebubekir Şahin, RTÜK başkanlığına yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Nebati: İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım. Türkiye Müslüman bir ülke” dedi.

Eski ABD dışişleri bakanı, Beştepe’de kapı kıracakmış

Eski ABD dışişleri bakanı Mike Pompeo, yeni çıkardığı kitabında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı ziyareti sırasında eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence’e ulaşmak için ‘kapıyı kırma noktasına geldiğini’ yazdı.

Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen ve tutuklanan Emre Olur hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından sekiz yıl üç aya kadar hapsi istenmişti. Olur tahliye edildi.

Ukrayna’nın Herson Limanı’na saldırı: 12 Türk gemisi kurtarılmayı bekliyor

Ukrayna’nın Herson Limanı’nda dün gece Türkiye menşeli Tuzla gemisi saldırıya uğradı. Olayda can kaybı olmazken Savunma Bakanlığı ve armatörler bölgede mahsur kalan 12 Türk gemisinin kurtarılması için harekete geçti.

Altaylı ‘et haberi’ nedeniyle A Haber ve Sabah’a çıkıştı

Habertürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı, kanaldaki ‘et haberi’ sonrası AKP’ye yakın A Haber ve Sabah gazetesinin kovulan muhabir Fatmanur Boylu’yu hedef göstermesine çıkıştı. Altaylı, ayrıca bu medya grubundaki manipülatif haberlerin de ‘hesabının sorulmadığını’ söyledi.

DSÖ: Sekiz haftada Covid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son sekiz haftada Covid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.