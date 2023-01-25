Uzmanı uyardı: Halka arz sonrası hisse yükselişleri incelenmeli

Finans danışmanlığı şirketi Sparta&Co’nun kurucusu Taner Özarslan, halka arz sonrası hisse fiyatlarının sürekli yükselmesinde spekülasyon olabileceğini söyleyerek ‘incelenmeli’ dedi.

Özarslan “Şirket halka açıldıktan sonra devasa primler yapmamalı. Yapıyorsa ya fiyatlamada ya işleyişte bir sorun vardır ya da fon, para yanlış kişilere dağılmıştır” dedi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Diğer yandan halka arz olan bazı hisselerinse tavan yaptığı görülüyor. Ancak iki gündür bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı geldi.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan ekonomist Özarslan, halka arz edilen hisselerde spekülasyon olduğunu söyledi: “Bir şirket halka açılırken de belirli değerleme ilkeleri var. Piyasa değeri defter değeri örneğin 3 ile işlem görüyor veya firma değeri/favök 10 ile işlem görüyor diyelim, burada diyorsunuz ki sektör 10’la işlem görüyorsa bunu da 10’la çarptırırsanız. Örneğin 1 milyar kar ediyor diyelim, 10 milyar da işlem olur diyor. Bir de nakit akımları analizi yapıyor. Ona göre de örneğin ortalama 8-9 milyar diyor şirketin değeri, yüzde 20 de iskonto yapıyor 7 milyar. Bunun da yüzde 20’sinin halka açıldığını varsayalım. 1.4 milyar. 1.4 milyar ile piyasa değerinin ortalamasındayken bu şirket halka arzdan sonra gidiyor yüzde 200 prim yapıyor. Mantıklı mı? Değil.

‘Hareketler ekstra incelenmeli’

Zaten piyasanın ortalamasından çıkan bir şirket ne olacak da çok daha ileri gidecek. Tamam halka arzdan elde ettiği gelirle bir şeyler yapabilir ama ne kadar yapacak? Şirketin değerinin çok ileri götürecek bir para almadığını varsayalım. Orada bir spekülasyon, fiyatlarda bir anomali olduğu açık. Şirket bir anda halka açıldıktan sonra devasa primler yapmamalı. Yapıyorsa ya fiyatlamada, ya da işleyişte bir sorun vardır ya da fon, para yanlış kişilere dağılmıştır. O yüzden halka arzların değerlemesi, değerleme sonrası hareketleri ekstra incelenmeli, bakılmalı.”

‘Tavan-tavan silsilesi gitmeyebilir’

Özarslan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireysel yatırımcıyı rahatlatacak kararlarını şöyle değerlendirdi: “Sermaye Piyasası Kurulu bir değişikliğe gitti. Özel fonlara, portföy yönetim şirketlerine, belirli kaideleri sağlamıyorsan öyle özel kişiye verilemez dedi. Ondan sonra yeni bir halka arz gerçekleşmedi. İlk defa göreceğiz. Tahsisatlı da olsa biraz daha makul, tüm gerçek yatırım fonlarına bir dağılım gerçekleşecek. Bu olmayınca da fiyatların aynı şekilde gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. O tavan-tavan silsilesi gitmeyebilir. Çünkü burada gerçek yatırımcılara ulaşmasını sağlayacaklar diye varsayılıyor. Çok daha önce değişmeliydi, 40 tane halka arz oldu 2022’de, keşke bu karar 2022 başında alınmış olsaydı. Bireysel yatırımcı daha çok kazanabilirdi.”