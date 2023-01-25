Seval Türkeş: MHP’yi arkada karanlık güçler yönetiyor

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak ”MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor” dedi.

Seval Türkeş. (AA)

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çukurambar semtinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili aralarında MHP üyelerinin de bulunduğu kişiler tutuklanmıştı.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek cinayetin aydınlatılmasını istiyor.

Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ateş’le ilgili soru soran gazetecilere bile tahammül edemiyor.

Seval Türkeş: Burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş

Konuyla ilgili MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i arayan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Ateş cinayetiyle ilgili gelen yanıtı şöyle aktardı:

*Derin bir konu, anladığım kadarıyla… Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. Bütün iliklerimize ve kemiklerimize kadar ailecek, Türkeş’ten feyz alan bütün ülkücüler olarak üzgünüz. MHP’nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş’in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim. Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey’in MHP’sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum.

‘Burada mafyatik bir yapı var’

*Türkeş’in kurduğu teşkilatlar devlete hizmet edecek kadroların yetişmesi içindi. Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kuruldu Ülkü Ocakları. Ancak şimdi görüyoruz ki Ülkü Ocakları ile MHP iç içe sokulmuş durumda. Burada bir mafyatik yapılanma var bence. Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor. Artık bunu sokaktaki herkes de anlıyor. En ‘cahil’ dediğiniz insana bile sorsanız, bunun farkına varacağı kadar gözler önüne çıkmış durumda. Yetkililer bir an evvel hukukun üstünlüğünü ön plana almalı. Burada kanuna aykırı davrananlar ayıklanıp, kanuna teslim edilmesi lazım. Böylece ortalık biraz ferahlasın ve nefes alsın.

‘Burada karanlık eller var’

*Topluma bir korku imparatorluğu yayılıyor. Toplum ürksün ki hiçbir fikir savunulmasın, isteniyor. Türkiye yavaş yavaş dikta rejimine doğru gidiyor. Burada da maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkeş sağ olsa hiçbir şekilde MHP’de böyle bir şey söz konusu olamazdı.

‘Türkeş’in uzak tuttuğu isimler Bahçeli’nin yanında’

*Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum.

*MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye’nin kurtuluş kalesi gibi olur.

*Şu anda MHP’nin bu halde olması, siyaseti bu kadar zora soktu.