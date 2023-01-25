Ebubekir Şahin, RTÜK başkanlığına yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Fotoğraf: AA

Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.

Toplantıda, RTÜK Başkanı Şahin’in iki yıllık görev süresinin dolması sebebiyle başkanlık ve başkan vekilliği oylandı.

Oylama sonucu, başkan üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu.

Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı başkan vekilliği için oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.

‘Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz’

AA’nın aktardığına göre başkanlık seçiminin ardından değerlendirmelerini paylaşan Şahin, şunları dedi: “Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz.”

Şahin, yeni dönemde ilk olarak martta 3’üncü Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nu düzenleyeceklerini bildirdi.

Ebubekir Şahin, 2017’de üyeliğine seçildiği RTÜK’ün başkanlığına ilk olarak 2019 yılında seçildi. Ardından 2021 yılında bir daha seçildi.