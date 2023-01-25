Bahçeli, ‘İşine bak’ dediği gazeteciye röportaj vermiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş sorusu üzerine “İşine bak” diyerek azarladığı VOA Türkçe muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’yla 2015 seçimleri öncesinde röportaj yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Devlet Bahçeli, VOA Türkçe’ye 8 Mayıs 2015’te verdiği röportajda şimdiki ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek “AKP’de bundan sonra milliyetçi oyların kalacağına ihtimal vermiyorum. Milli Görüş’ten gömlek değişirdi, demokrat muhafazakar oldu. Şimdi de yozlaşmış bir muhafazakarlığı savunuyor” demiş.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Erdoğan’ın tarafsız olduğu yönünde kararını da eleştiren Bahçeli, “YSK Erdoğan fanusunu içine girmiş, sadece onu teneffüs ediyor. Gelecekte hepsinin hesabı sorulur” sözlerini de eklemiş.

Ne olmuştu?

MHP’nin Meclis grup toplantısı sonrası kuliste mikrofon uzatılan Bahçeli, öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş hakkındaki soruya tahammül edememişti.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun “Efendim cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı konuşuluyor eğer Meclis’te karar alınırsa. Siz ne düşünüyorsunuz” sorusuna Bahçeli, “Beni dinlememişsiniz herhalde” sözleriyle yanıt vermişti.

Yazıcıoğlu bunun üzerine “Peki Sinan Ateş cinayetinde MHP’nin…” demesinin ardından Bahçeli sözünü Yazıcıoğlu’nun keserek, “İşine bak, hadi, işine bak” dedi.

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından kendisinin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, gazeteci Yazıcıoğlu’nu tartaklayarak oradan uzaklaştırmıştı.