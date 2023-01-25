Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlıkları için 31 Ocak’ta karar çıkacak

TBMM Hazırlık Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmamasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı düzenleyeceği toplantıda verecek.

CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan. (AA)

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le 5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında Tahir Gümren’e hakaret eden ve daha sonra özür dileyen Türkkan hakkında da ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

HDP, CHP ve İYİ Parti görüşmelere katılmama kararı almıştı.

Karma komisyon, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanmıştı.

Komisyon, 31 Ocak’ta CHP’li Başarır ve İYİ Partili Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için kararını açıklayacak.