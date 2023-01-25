AKP sözcüsü: Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması artık kesinleşti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘gerekli’ açıklamayı yaptığını belirterek “Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması artık kesinleşti” dedi.

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‘Üçüncü kez’ adaylık tartışmalarına rağmen Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta düzenlenebilmesi için 10 Mart’ta yetkisini kullanacağını söylemişti.

CNN Türk yayınına katılan AKP sözcüsü Çelik “Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması artık kesinleşti” dedi.

Çelik şunları söyledi: ”Burada esas olan muhalefet Meclis’e önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki Meclis önemlidir. Türkiye Meclis’i dünyada önemli bir yere sahiptir. Tüm Meclis’ler savaş sonucu kurulmuştur fakat bizim Meclis’imiz savaşı komuta etmiştir. Türkiye demokratik tecrübeye sahip bir ülke. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. 14 Mayıs’ı telaffuz ederek. Türkiye büyük bir olgunlukla bu seçimi gerçekleştirebilecek yetkiye sahip.”

Sandık güvenliği tartışmasına da değinen Çelik “Bütün siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandıkların başında olacak. Güvenlik sorunu yok. Kurallara uygun bir şekilde sandık başında görevini gerçekleştirenlere teşekkür ettik” dedi.