Eski ABD dışişleri bakanı, Beştepe’de kapı kıracakmış

Eski ABD dışişleri bakanı Mike Pompeo, yeni çıkardığı kitabında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı ziyareti sırasında eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence’e ulaşmak için ‘kapıyı kırma noktasına geldiğini’ yazdı.

Pompeo, daha önce Türkiye’ye geldiğinde kendisine 15 Temmuz darbesini anlatan üç saatlik belgeselin izletildiği belirterek ”Pence’in de videoya maruz kalmasından endişelendim” dedi.

Fotoğraf: AA

Pompeo dün yayınlanan ‘Never Give an Inch: Fighting for the America I Love’ (Asla taviz verme: Aşık olduğum Amerika için savaşmak) adlı kitabında 2018-2021 döneminde dışişleri bakanıyken yaşadıklarını anlattı.

Kitabın Türkiye’yle ilgili bölümlerinde Suriye iç savaşıyla ilgili görüşmeler ve buradaki ilginç anılar da yer alıyor.

Middle East Eye’den Ragıp Soylu’nun Twitter’dan aktardığına göre ilgili kısımlar şöyle:

* Pompeo, Türkiye’yle ilgili ilk meselenin 2017’de Rakka’nın alınması için yapılan müzakereler olduğunu söylüyor.

* Pompeo, ellerinde iki seçenek olduğunu birincisinin Kürtlerle yani SDF-YPG’yle çalışmak olduğunu, ikincisinin ise Türkiye’yle çalışmak olduğunu belirtiyor: “Mattis ve Dunford’un farklı bir endişesi vardı: Türkiye’nin ordusu IŞİD’i yenme kapasitesine sahip değildi.”

* “Dunford, Türkiye içinde eğitim gören ‘Türk işgal gücünü’ görmeye gitti. Türkler bu ziyareti defalarca erteledikten sonra, nihayet birlikleri gözden geçirmesine izin verildi. Gördükleri onu, Türklerin yoğun ABD desteği olmadan IŞİD’i yenme şansının sıfır olduğuna ikna etti.”

* “Başkan’a SDF’yle çalışması gerektiğini açıkladık ve kabul etti. Bu durumda Türklere kötü haberi vermek bendeniz ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’a düştü. Görüşme kötü geçti. Beyaz Saray’daki toplantıda IŞİD’i yenmek için Suriyeli Kürtlerle birlikte çalışacağımızı söyledik. Bir odada hiç bu kadar çabuk patlayan bir öfke görmemiştim. Kalın ve Fidan bağırdı-çağırdı ve ardından hızla odadan ayrıldı.”

* Pompeo’nun Ekim 2019’da zamanın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Türkiye’ye yaptığı ziyaret ise baya olaylı geçiyor. Trump’ın Erdoğan’a olur vermesinden sonra, Türkiye Suriye’ye giriyor. Ortalık karışınca ikili bir ateşkes yapmak için Ankara’ya geliyor.

‘Darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki!’

* “Erdoğan’ın sarayına vardığımızda, başkan yardımcısı Pence’le ‘birkaç dakika’ baş başa görüşmek istedi. Yaklaşık yarım saat sonra ev sahiplerimize başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim. Nafile.”

* “Yirmi dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzinsiz koridorda yürüdüm ve Erdoğan ile Pence’in buluştuğu odanın kapısını iterek açmaya çalıştım. Kilitliydi.”

* “Daha sonra muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim. Pence’in 2017’de Türkiye’ye CIA Başkanı iken yaptığım ilk ziyaretimde izlemek zorunda kaldığım 2016 darbesini anlatan aynı üç saatlik videoya maruz kalmasından endişelendim.”

* “2016 darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki, bunun bir akıl sağlığı sorunu olduğunu düşündüm! Ayrıca gerçek zamanlı olarak ortaya çıkan hassas konuları da tartışmamız gerekiyordu. O yüzden içeriye girmeliydim.”

* “Kapıyı kırmak için gösterdiğim gerçek çaba, ekibimin Türk korumaların agresif bir tepki vermesinden endişelenmelerine yol açtı. Ama Türk korumalar hemen bana izin verdi ve sonunda müzakere etmek için hep birlikte odada oturduk.”