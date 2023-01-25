Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde kaymakamdı: Ailenin hızlı yükselişi

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi sırasında Çubuk kaymakamı olan Uğur Sezer’in eşi Fatime Yavuz Sezer’in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) daire başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Eski kaymakam Uğur Sezer ise son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başkan yardımcılığına atanmıştı.

Fotoğraf: AA

Hakkari Çukurca’da hayatını kaybeden Piyade Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü’ndeki cenaze namazına katılan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti linç girişimine uğramıştı. Kılıçdaroğlu buradaki linçten son anda götürüldüğü evde bekletilerek ve daha sonra zırhlı araçla bölgeden çıkarılarak kurtulmuştu.

Linç girişimi sırasında Çubuk Kaymakamlığı koltuğunda ise Uğur Sezer oturuyordu. Sezer daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığına getirilmişti. T24’ten Tolga Şardan son olarak Sezer’in AFAD Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini duyurmuştu.

Sezer’in eşi Fatime Yavuz Sezer’in de bürokrasi basamaklarını hızla yükseldiği ortaya çıktı. Sezer, linç girişiminden yalnızca bir yıl sonra gelir uzmanı olarak çalıştığı Gelir Dairesi Başkanlığı’ndan Devlet Malzeme Ofisi’ne uzman olarak geçmiş, burada bir yıl iki ay çalıştıktan sonra ise RTÜK’te daire başkanlığı görevine getirilmiş.

RTÜK’e atanan Sezer’in kadrosu başkanlık birimine bağlanırken, daire başkan yardımcısı olmasına rağmen herhangi bir dairede başkan yardımcılığı görevi bulunmuyor. Sezer doğrudan başkanlık birimine bağlı olarak görevini sürdürüyor.

Fatime Yavuz Sezer’in kişisel Linkedin hesabında da deneyimler başlığı altında RTÜK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı görülüyor.

Hesaptaki bilgilere göre Sezer aynı zamanda 2018 yılından beri Adalet Bakanlığı bünyesinde uzlaştırmacı olarak görev yapıyor.