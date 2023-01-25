MHP, Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciyi hedef almaya devam ediyor: ‘Gazeteci kılığındaki provokatör’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciyi hedef aldı: “Kalemini silah gibi kullanıp tetikçilik yapanların gerçek niyetleri ve aziz milletimize olan düşmanlıkları da açıkça ortadadır.”

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilişkin gözaltılar bugün de devam etti. Daha önce 15 kişinin tutuklandığı soruşturmada bu sabah üç kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş daha önce iki defa gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Öte yandan MHP’li Avukat Serdar Öktem de gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Gözaltına alınanlar arasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in olduğu da öğrenildi.

Cinayet MHP’ye uzansa da parti, bu konudaki sessizliğini sürdürüyor. Dün bu konuyu Bahçeli’ye soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nu hızla elle itilerek uzaklaştırılmış, Bahçeli de “İşine bak, hadi, işine bak” demişti.

Bu görüntüye tepkiler yükselirken MHP’den konuya ilişkin gazeteciyi suçlayan bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, paylaştığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Kimi zaman gazeteci, kimi zaman da siyasetçi maskesiyle karşımıza çıkan sicili kabarık operasyon elemanlarının yaptıkları gazetecilik faaliyeti değil, Türkiye karşıtı başkentlerden fonlanan provokatör eylemlerdir. Gazeteci kılığındaki provokatörlerin, kalemini silah gibi kullanıp tetikçilik yapanların gerçek niyetleri ve aziz milletimize olan düşmanlıkları da açıkça ortadadır. Maksatlı iftira kampanyaları başlatanlar ve bundan medet umanlar unutmasın ki; Türk’ün çelik iradesi, Amerika’nın sesi olan yerli işbirlikçileri yenecektir.”