‘Tayyip abinin ayakkabısını yalamamız lazım’ diyen AKP’li vekil: Sürçülisan ettim

Bir televizyon programında ‘kendinden geçerek’, “Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diye konuşup sosyal medyanın gündemine oturan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ‘sürçülisan ettiğini’ savunarak özür diledi.

Yediyıldız, TV52’deki programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı övgüye boğmuş, bir ifadesiyse özellikle dikkat çekmişti: “Biz Tayyip abiyi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.”

Programdan sonra OdaTV’ye konuşan Yediyıldız, bu sözleri şu cümlelerse savunmuştu: “Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur.”

Yediyıldız, Twitter ve Instagram hesabından gece yarısı bir özür metni yayınladı. Metinde, “Yapmış olduğum açıklamalar esnasında sürçülisan ederek yanlış yorumlanmaya müsait maksadını aşan ifadeler ortaya çıktığını üzülerek ifade eder, milletimizden özür dilerim” diye yazıyor.

Yediyıldız, bu mesajı yayınladıktan kısa bir süre sonra Twitter hesabını kilitledi.