‘Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım’ ifadesinin ‘sırrı çözüldü’

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, bir televizyon programında ‘kendinden geçerek’, “Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diye konuşup sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yediyıldız bunun ‘yerel bir ifade’ olduğunu söyledi.

Şenel Yediyıldız ‘kendinden geçerek’ Erdoğan’ı övgüye boğdu.

Yediyıldız, TV52’deki programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı övgüye boğmuş, bir ifadesiyse özellikle dikkat çekmişti: “Biz Tayyip abiyi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.”

Oda TV’den Caner Taşpınar’a konuşan Yediyıldız, bu ifadesine açıklık getirdi:

*Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur.

*Bu konuşmanın öncesinde birtakım olaylar anlatılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin başında dimdik durduğu için bu yerel ifade kullanılmıştır. Bizim yöremizde bu ifadeler normaldir, kullanılır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur.

*Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah… Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı.

Konuşma şöyle: