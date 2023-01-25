Erkan Baş, Erdoğan’a yasaları hatırlattı: Bizi ayakkabını yalayanlarla karıştırma!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yasaları ihlal ettiğini belirterek, “Burası dingonun ahırı değil. Recep’in çiftliği değil, Tayyip’in cemaati değil, Erdoğan’ın şirketi hiç değil” dedi.

Fotoğraf: TİP

TİP lideri Baş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme dair konuştu. Baş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bugüne kadar hep aynı şeyi söyledik. Erken seçim bile geç kalmıştır. Yapılması gereken derhal seçim kararı alınmasıdır.

* Türkiye’nin bir seçim sürecine girmesi burada yasalar olduğu gerçeğini rafa kaldırmamızı gerektirmiyor. Bu ülkede Anayasa, yasalar var. Bir de cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan bir zat var. Diyor ki “Benim istediğim zamanda, benim kararımla, benim istediğim kanunlarla, benim istediğim partilerin ve adayların girebileceği sözde bir seçim yapacağım.”

* Buna karşı söylenecek tek bir şey var. Erdoğan sen bizi ayakkabılarını yalayanlarla karıştırma! Biz senin ayakkabını yalayanlardan değiliz! Türkiye bir aile şirketi, hükümdarlığın babadan oğula geçtiği bir kabile değil. Daha açık söyleyeyim burası dingonun ahırı değil. Recep’in çiftliği değil, Tayyip’in cemaati değil, Erdoğan’ın şirketi hiç değil. Biz köle değiliz, maraba değiliz, mürit falan değiliz. Kendisini padişah sanan gitsin önce yüzüne bir soğuk su çarpsın, kendine gelsin.

* Biz vatandaşız, yurttaşız. Hepimizi bağlayan, cumhuriyeti iyi, kötü, eksik çalıştıran metin de Anayasa’dır. Hem de hileyle, hırsızlıkla değiştirdikleri ama her işlerine geldiklerinde bu Anayasa’yı millet yaptı diye akıl vermeye kalktıklarında hatırlatmak istiyorum: Sen işine geldiğinde bütün o hilene hurdana rağmen değiştirdiğin Anayasa’yı millet yaptı diyeceksin, işine gelmediğinde etrafından dolaşıyor gibi yapıp Anayasa’yı yasaları paspas altına alacaksın… Biz de susacağız öyle mi?