Halka arz rekortmenlerinden Oncosem’e tedbir

Yeni halka arz edilen Söke Un ve EYG GYO’dan sonra bugün de 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Oncosem’e işlem yasağı geldi. Borsa İstanbul, Beyaz Filo Kiralama, Pınar Su ve Doğusan Boru şirketlerinin hisse senedi işlemlerine de tedbir kararı aldı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Diğer yandan halka arz olan bazı hisselerinse tavan yaptığı görülüyor. Ancak iki gündür bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı geldi.

Bugünkü dalgalanma sonrası işlem yasağı gelen halka arz hissesi Oncosem oldu.

Borsa İstanbul’dan gelen açıklamada 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Oncosem Onkolojik Sistemler ve Beyaz Filo Kiralama şirketinin 24 Şubat tarihine kadar ’emir paketi tedbiriyle işlem göreceği bildirildi.

Şirket 15 işlem gününde yatırımcısına yaklaşık yüzde 278 oranında kazandırdı.

Pınar Su’ya ise 24 Şubat seans sonuna kadar açığa satış yasağı getirdi. Ayrıca Doğusan Boru’nun hisselerine 24 Şubat’a kadar brüt takas uygulanacak.