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Çocuk istismarı komisyonu toplandı: ‘H.K.G, psikolojik destekle normale döndü’

Çocuk istismarının araştırılması komisyonu toplantısında H.K.G.’nin son durumuna ilişkin bilgiler verildi.

Fotoğraf: ANKA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı.


Bunun üzerine TBMM’de kurulan çocuk istismarının araştırılması komisyonu bugün toplandı. AA’nın haberine toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ve Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ile Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya sunum yaptı.

950’ye yakın çocuk koruma altında

Şahin, istismara uğrayan çocukların, mülki idare amirlerinin onayıyla aynı gün koruma altına alındığını belirterek, “Özellikle istismar alanında Türkiye genelinde kız ve erkek çocuklarımıza hizmet veren 35 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerimiz var. Burada da 950’ye yakın çocuğumuz şu an bakım ve koruma altında” diye konuştu.

H.K.G’nin son durumu

Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu da H.K.G’nin aile içi şiddet ve barınma sorunu nedeniyle çocuğuyla birlikte 8 Aralık 2020’de Bakanlığa bağlı yatılı hizmet birimlerinden hizmet almaya başladığını söyledi.

Mağdurun durumunu gözleyerek psikolojik iyi halinin güçlendirmesi için birçok mesleki görüşme yaptıklarını belirten Ustaoğlu, devamında şunları kaydetti: “Psikiyatri servisine yönlendirmeler yaptık, tedavi programları uyguladık ve psikolojik desteklerle de hala hizmetimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz desteklerle ilk geldiği andan şu ana baktığımızda duygu ve davranışlarının süreç içinde olumlu etkilendiğini, şu anda normale döndüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz.”

Mağdurun ve çocuğunun tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

“Sosyalleşmesi açısından kuruluşlarımız bünyesindeki birçok atölye çalışmalarına katılımını sağladık ve psikolojisi üzerinde de bu çalışmalarımız gerçekten olumlu etkiler yarattı. Talebi üzerine kendisini okuma yazma kurslarına gönderdik ve açıktan ilkokul diplomasını aldı, geçen hafta da sınavlarını verdi, ortaokul diplomasını aldı mağdur kadınımız. Bunlar bizlerin destekleriyle gerçekleşti. Meslek edindirme kurslarına devam ettirdik. Aşçılık kursuna devam etti ve şu anda da bir çalışma ortamını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Gizlilik kararları çerçevesinde ve can güvenliği dolayısıyla yer değiştirme olduğu için sürekli bir çalışma imkanı olmuyor ama sürekli deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hayata katılması konusunda gerekli destekleri veriyoruz.”

Ustaoğlu, “H.K.G’nin talebi doğrultusunda mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık” bilgisini de paylaştı.

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