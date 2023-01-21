Diken

Yaramazlara biraz batar!

H.K.G.’nin istismarı: İddianameyi yazan savcının yeri değiştirildi

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat müridiyle ‘evlendirilmesine’ ilişkin iddianameyi yazan savcının görev yeri değiştirildi.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı.


Olayı BirGün Gazetesi’nden duyuran Timur Soykan, yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Soykan’ın aktardığına göre, H.K.G. iddianamesini yazan savcı Ercan Ateş’in görev yeri değiştirildi.

Ercan Ateş, aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Soykan’ın dediğine göre bu bir terfi ya da tenzili rütbe değil, istek dışı bir görevlendirme.

Ateş, başka bir savcıda iki yıl bekleyen H.K.G. soruşturmasını iddianameye dönüştürmüştü.

AKP’li vekilin tarikatta istismar yalanlaması: Altı yaşındaki çocuğu kimse başına bela almaz

Erdoğan, tarikatta çocuk istismarında muhalefeti hedef aldı, dernekleri sahiplendi

Gümüşel ve İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı: Siz hesap vereceksiniz

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

Tarikatta çocuk istismarı: Kadir İstekli gözaltına alındı

‘İstismar’ suskunluğu tepki çeken Bozdağ: Adalet bakanı her konuda konuşmaz

Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı savunan paylaşımları beğendi

Demirtaş’tan tarikatta çocuk istismarına: Öfkeden yerimde duramıyorum

Hiranur Vakfı’nın kaçak yapısı mühürlendi

Diyanet’ten ‘mecburi’ açıklama: Rüşt yaşına gelmeden evlendirme söz konusu olamaz

Sera Kadıgil: Hiranur Vakfı’nın bağlı olduğu kültür bakanı açıklama yapsın

HDP’li Başaran, istismar verilerinin neden beş yıldır paylaşılmadığını sordu

Gazeteci Soykan, H.K.G.’nin kardeşlerine tutanakla yanıt verdi

H.K.G.’nin kardeşleri konuştu: İstismar yok, fotoğraflar etkinlik için

Her konuda konuşan Ali Erbaş istismara sessiz kalınca tepki yağdı

HDP’li Beştaş: Cemaatleri ve istismarcıları değil çocukları koruyun

AKP’den tarikatta ‘çocuk evliliği’ istismarı açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan tarikatta çocuk istismarına: Hak ettiğinizi bulacaksınız!

Babacan: Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Akşener’den tarikatta çocuk istismarına: Örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz

TİP’liler Hiranur Vakfı önünden seslendi: Ant olsun ki tarikatları söküp atacağız!

Böke’den tarikatta çocuk istismarına: Yargı sürecini başlatmayanlar suça ortak

Aile Bakanlığı: Altı yaşında ‘evlendirilip’ istismar edilen çocuğun davasına müdahil olduk

İmamoğlu’ndan altı yaşındaki kızın ‘evlendirilmesine’ tepki: Görmezlikten gelen herkes suça ortaktır

Erkan Baş: Bu karanlıkla ancak laiklikle başa çıkabiliriz

Kadıgil, altı yaşındaki çocuğun ‘evlilik’ yoluyla istismarını altı bakanlığa sordu

Gümüşel’in reddettiği istismarın fotoğrafı

Altı yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti: Vakıfta Gümüşel temizliği

Kadıgil: Hiçbir sapık sözde dinini bahane edip çocuklara tecavüz edemesin diye varız!

Babası altı yaşında imam nikahıyla evlendirdi: Her gün tecavüze uğradı

SON HABERLER

Memelere ‘kısmen’ özgürlük geliyor

Instagram ve Fecabook’taki ‘meme ucunu gösteren fotoğraf’ yasağının önümüzdeki günlerde kaldırmaya hazırlanıyor. Ancak ‘kimlerin memelerinin özgür kalacağı’ konusunda kafalar karışık.