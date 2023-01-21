H.K.G.’nin istismarı: İddianameyi yazan savcının yeri değiştirildi

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat müridiyle ‘evlendirilmesine’ ilişkin iddianameyi yazan savcının görev yeri değiştirildi.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı.

Olayı BirGün Gazetesi’nden duyuran Timur Soykan, yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Soykan’ın aktardığına göre, H.K.G. iddianamesini yazan savcı Ercan Ateş’in görev yeri değiştirildi.

Ercan Ateş, aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Soykan’ın dediğine göre bu bir terfi ya da tenzili rütbe değil, istek dışı bir görevlendirme.

Ateş, başka bir savcıda iki yıl bekleyen H.K.G. soruşturmasını iddianameye dönüştürmüştü.