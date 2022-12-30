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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, tarikatta çocuk istismarında muhalefeti hedef aldı, dernekleri sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı yaşındaki kız çocuğunun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi‘ üzerine tarikatlara yönelik yükselen tepkileri hedef aldı: “Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK’larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.”

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.


Üsküdar Burhan Felek Salonu’nda düzenlenen ‘3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, konuya dair şöyle konuştu:

“Hepimizin içini acıtan istismar vakası yüzünden hemen içindeki kin ve nefreti kusmaya başlamışlardır. Muhalefet partilerinde ayyuka çıkan istismar karşısında kıllarını bile kıpırdatmadılar. Diyarbakır annelerinin kapısını bir kez olsun çalmadılar. PKK’lı alçakların canice katlettikleri kadın öğretmenlerimiz, bebeklerimizle ilgili çıkıp tek bir eleştiri getirmediler. Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK’larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.”

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Erdoğan, tarikatta çocuk istismarında muhalefeti hedef aldı, dernekleri sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı yaşındaki kız çocuğunun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi‘ üzerine tarikatlara yönelik yükselen tepkileri hedef aldı: “Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK’larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.”

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Akşam Postası / 30 Aralık 2022

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