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AKP’li vekilin tarikatta istismar yalanlaması: Altı yaşındaki çocuğu kimse başına bela almaz

Altı yaşındaki çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesine’ ilişkin konuşan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, “Hayır altı yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani” dedi.

Görsel: Youtube

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklanmıştı.


AKP’li Atçı’nın konuya dair yorumu tepki çekti. TV Kayseri isimli Youtube kanalında yayınlanan programda sunucu İsmail Şahin, olayı 28 Şubat süreciyle ilişkilendirerek, “Bu iş gerçekten var mı, yok mu? Elbette yargı ortaya çıkartacak ama bir taraftan da bu ülke 28 Şubat sürecini yaşadı” dedi.

Atçı bunun üzerine şöyle konuştu: “Bence hiçbir anne-baba altı yaşındaki çocuğunu evlendirmez. Böyle bir… Hayır altı yaşındaki çocuğu da kimse başına bela almaz yani. Eğer bozuk bir fıtrat yoksa burada bir hastalık yoksa, normal koşullarda bir anne-baba evlendirmeyi geç, çocuğunu hiç kimseye emanet etmez. Başka bir ailede altı yaşında, beş yaşında, 10 yaşındaki bir çocuğu başına bela çünkü. Çocuk yani.”

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