Ukrayna’nın Herson Limanı’na saldırı: 12 Türk gemisi kurtarılmayı bekliyor

Ukrayna’nın Herson Limanı’nda dün gece Türkiye menşeli Tuzla gemisi saldırıya uğradı. Olayda can kaybı olmazken Savunma Bakanlığı ve armatörler bölgede mahsur kalan 12 Türk gemisinin kurtarılması için harekete geçti.

Görsel: Ekonomim

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’da başlattığı işgal hareketi devam ediyor.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre Tuzla gemisi dün saat akşam 09:00’da, saldırıya uğrayarak köprü üstünden vuruldu. Haberde saldırının hangi taraftan geldiği yazılmadı.

Vanuatu bayraklı Tuzla isimli gemi, Çayeli Denizcilik firmasi tarafından işletiliyor. Saldırı sonucu köprü üstünde (kaptan köşkü) yangın çıktı.

Aysel Yücel’e konuşan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Hakan Çendik, limandaki itfaiye ekiplerinin şehir ve liman füze saldırısı altında olduğundan gemiye müdahale edemediğini aktararak kaptan köşkünün tamamen yandığını söyledi. Gemide Türkiye vatandaşı personel bulunmuyordu.

Azeri kaptanın da aynı şirketin başka bir gemisine sığındığı aktarıldı.

Çendik, Milli Savunma Bakanlığı ve gemilerin sahipleri olan şirketlerin bugün görüştüğünü, mahsur kalan gemilerin yakın tarihte çıkarılmasının planlandığını belirtti. Çendik, “En kısa zamanda hem gemiler hem personelleri güvenli şekilde bölgeden ayrılmasını bekliyoruz” dedi.