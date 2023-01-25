CHP sürpriz aday beklemiyor; İYİ Partililer Kılıçdaroğlu’nda ‘kararsız’

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, anılan isimler dışında ‘sürpriz’ bir ismi aday göstereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

İYİ Partili yetkililerse Kılıçdaroğlu’nun adaylığının partililerinin yarısının desteklediğini yarısınınsa karşı çıktığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığa en yakın isim. (CHP)

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı son günlerde daha çok dillendirilince bazı yorumcular CHP liderinin ‘sürpriz’ bir aday çıkaracağını öne sürmüştü.

Söz konusu iddiayaysa CHP kanadından net bir şekilde yalanlama geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, şunları söyledi: “Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…”

İYİ Partililerin tutumu

Sarıkaya’nın “Sürpriz aday olacak mı” sorusunu yanıtlayan İYİ Partili yetkililerse ankete dikkat çekti.

Yetkiliye göre İYİ Parti’nin önceki gün yapılan toplantısında da bu konu ele alınmış, ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herhangi bir öneride bulunmayarak kurmaylarını dinlemiş.

Söz konusu toplantıda çıkan beklenti, ‘adayın anketle belirlenmesi ve bunun önerilmesi’ yönünde.

İYİ Partili kurmay, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına partililerin bakışı sorulunca şu yanıtı verdi: “Arkadaşların yüzde 50’si olumlu bakıyor, geri kalan yüzde 50’si ise karşı diyebilirim. Buna genel başkanımız karar vermeli.”