Kılıçdaroğlu, ‘YSK’ sözlerine açıklık getirdi: Hala öğrenmediniz mi ya!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargıya ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) güvenmediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca Hazine’nin kasasından çıktığını belirttiği 418 milyar doları geri alacağını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Meclis’te grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, YSK’ya ilişkin sözlerinin tartışıldığını belirtti. Sözlerine açıklık getirerek, yargı ve YSK’ya güvenmediğini dile getirdi:

‘Hala öğrenemediniz mi ya!’

*YSK ile söylediğim bir şey tartışılıyor. YSK’na güvenmediğimi sağır sultan duydu! YSK’nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız, YSK hukuka uygun karar verecek. Akıl var mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hakim denmez! Hala öğrenmediniz mi ya!

*İstanbul seçimleri… Aynı zarfın içine dört oy pusulası konuyor. Bu beylere talimat gelmiş… Üçü geçerli, biri geçersiz… Bazıları bu kararı aldılar. Ben de bunlar YSK’daki çetelerdir dedim. Yasa dışı bir işlemi yapmak için bir araya gelenlere çete denir. YSK değişti evet, eskiden üç-dört kişi vardı iradesini satmayan, vicdanını dinleyen, şimdi onları da büyük ölçüde temizlediler. YSK’ya güvenseydik özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Yargıya, Yüksek Seçim Kurulu’na güvenmiyoruz; bu kadar açık!

418 milyar dolar

Kılıçdaroğlu ayrıca Hazine’den alındığını belirttiği 418 milyar dolara ilişkin de konuştu:

*Merkez Bankası’nın arka kapısından 128 milyar dolar iç edilmişti. Herkes unutursa Bay Kemal unutmaz bunu. Devlet hazinesinden alınan 418 milyar doları alacağım, herkese vereceğim!

*Uyuşturucu oligarklarıyla, mafyalarla da mücadele edeceğiz. Arada tehditleri geliyor. Gelsin, tehdit etmezseniz namertsiniz, geri atmayacağız! Kuvayi milliyeciyiz biz!”