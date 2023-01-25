Akşener: 14 Mayıs’ı gençler oy kullanmasın diye seçtiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın ‘gençlerin oy kullanmasını istemediği’ için seçimleri 14 Mayıs’a çekiğini söyledi.

Akşener, seçimlerin okul ve sınav dönemlerine denk geldiğine dikkat çekti.

Meral Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Ocak’taki konuşmasında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etmişti. Erdoğan bunun için 10 Mart’ta seçim kararını imzalayacağını söylemişti.

Erdoğan’ın açıklamaarıyla seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağına kesin gözüyle bakılırken; Akşener, İYİ Parti‘nin bugünkü grup toplantısında bu tarihin gençlerin oy kullanmasının önüne geçilmesi için seçildiğini söyledi.

Akşener’in açıklamaları şöyle;

*Neden şimdi seçimlere az bir süre kala erken seçim kararı aldılar biliyor musunuz? Çünkü gençlerin oy kullanmasından korkuyorlar. Çünkü gençlerin onları sandığa gömeceğini biliyorlar.

*Okulların açık olduğu bir zamanda; hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim yapmak demek, gençlere ‘Oy kullanmayın’ demektir.

*İktidar şunu çok iyi biliyor ki; gençlerin birçoğunun ikametgahı okuluyla aynı şehirde değil. Yani seçim için memleketlerine dönmek zorundalar. Üstelik birçoğunun oy kullanmak için memleketine gidip geri dönecek maddi durumları yok. Ne aileleri ne kendileri otobüs biletini bile karşılayacak güce sahip değil.