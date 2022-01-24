Akşam Postası / 24 Ocak 2022

Fatma Girik hayatını kaybetti

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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Uğur Mumcu anıldı: Gerçek uğruna hayatını feda edebilecek bir yiğitti o

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Ankara’da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 24 Ocak 1993’te yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 29’uncu yıldönümünde anıldı.

RTÜK’ten Tele1 ve Fox TV’ye ceza: Lisans iptaline kadar gidebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğu Tele1’in Demokrasi Arenası’na beş hafta program durdurma ve yüzde 5 para cezası, ana haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin açıklamaları nedeniyle de Fox TV’ye de yüzde 3 para cezası verildi.

Kılıçdaroğlu: Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi / Twitter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Ocak’ta gerçekleştireceği Diyarbakır ziyaretine ilişkin, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” dedi.

Demirtaş’a şimdi de Davutoğlu’na hakaretten hapis cezası

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, başbakanken Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

3 bine yakın hemşire ve ebe yurt dışı hazırlığı yapıyor

Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru – Acil Tıp Teknisyeni – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, 3 bine yakın ebe ve hemşirenin Almanca, İngilizce kurslarına giderek, yurt dışına hazırlık yaptığını söyledi. Derneğin kayıtlarına göre, son dört ayda 48 hemşire yurt dışına göç etti.

Fed kararı öncesi: Dünyanın en büyük altın fonuna rekor giriş

Altına dayalı borsa yatırım fonlarının en büyüğü olan olan SPDR Altın Fonu’na para girişi cuma günü rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar yoğun kar yağışı nedeniyle bir saatliğine durduruldu.

Yüksek enflasyon ve TL’deki sert kayıplar sonrası çalışanın zam beklentisi yüzde 41

Art arda gelen zamlar, yüksek asgari ücret artışı ve yıl sonu enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra çalışanların ücret beklentileri de netleşmeye başladı.

Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara’da 629,65 oldu.

Anket: Çoğunluk İBB’de terörle ilişkili kişilerin çalıştığına inanmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığına inanların oranı yalnızca yüzde 24.

Dönmez, Nebati’yi aratmıyor: Kasımda ne dediyse tersi oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bu kış doğalgaz ve elektrik sıkıntısı çekilebileceği uyarısına karşı ortaya koyduğu öngörü, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kur korumalı mevduatlarla vatandaşın dolar satma yarışına gireceği tahminiyle benzer bir performans sergiliyor.

Borsa İstanbul yine tepetaklak

Küresel piyasadaki gelişmeler ve doğalgaz-elektrik kısıtlamaları sonrası Borsa İstanbul’da kayıplar arttı.

Arsa ve tarla ‘in’ konut ‘out’: Satışlar tüm zamanların zirvesinde

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları tüm zamanların zirvesine çıktı.

Trendyol kuryeleri yüzde 11 zamma karşılık kontak kapattı

Trendyol Express işçileri, maaşlarına yüzde 11 zam yapılmasını şirketin Maslak’taki binası önüne giderek protesto ettiler.

Auschwitz’de Nazi selamı veren turiste para cezası

Nazi Almanyası tarafından 2’nci Dünya Savaşı sırasında Polonya’da kurulan Auschwitz Toplama Kampı’nda Nazi selamı veren Hollandalı bir turist para cezasına çarptırıldı.

DSÖ: Omicron Avrupa’da pandemiyi sona erdirebilir

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron’un Avrupa’da pandeminin sonu anlamına gelebileceğini söyledi.

Oyuncu Evan Rachel Wood: Marilyn Manson bana tecavüz etti

Fotoğraf: Reuters

Oyuncu Evan Rachel Wood, klip çekimi sırasında müzisyen Marilyn Manson’ın kendisine tecavüz ettiğini söyledi.