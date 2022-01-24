İstanbul’da kamu mesaisi erken bitecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30’da sona ereceğini duyurdu.
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji yağışın akşam saatlerine doğru yoğunlaşacağını bildirdi. Yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda da uçuşlar saat 18’e kadar yapılamayacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında mesai saatinin erken biteceği duyurdu: “Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle, mesailer saat 15.30’da sona erecektir.”