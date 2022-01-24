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Yaramazlara biraz batar!

Fed kararı öncesi: Dünyanın en büyük altın fonuna rekor giriş

Altına dayalı borsa yatırım fonlarının en büyüğü olan olan SPDR Altın Fonu’na para girişi cuma günü rekor seviyeye ulaştı.

Bunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta düzenleyeceği ve bankanın sıkılaştırma adımlarına ilişkin beklentileri şekillendirecek toplantısıyla birlikte, kripto piyasasındaki düşüş ve jeopolitik gerginliklerin etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.


Fed’in yüksek enflasyonla mücadele etmek için para politikasını öngörülenden daha erken sıkılaştırılacağı tahmin ediliyor. Bankanın para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak ocak ayı için faiz kararını açıklayacak.

Fed’in hamleleri öncesinde dünya genelinde ‘riskli varlıklardan’ kaçış başladı. Bu kaçıştan kripto paralar da payını aldı. Bitcoin rekor seviyelerde düştü.

Diğer yandan Ukrayna üzerinden ABD ve Rusya arasındaki gerilimin tırmanması da piyasa üzerinde endişe yaratıyor.

Bu gelişmeler sonrası SPDR’ye net para girişi en yüksek seviyeye ulaştı. SPDR Altın Fonu’na cuma günü yatırımcılar 1,63 milyar dolar değerinde para yatırdı.

Bu fona girişler yatırımcıların uzu dönemli altın yatırımlarının bir göstergesi olarak görülüyor. Altının kayıpla kapattığı 2021 yılında SPDR fonundan ciddi çıkış kaydedilmişti.

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