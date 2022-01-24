Demirtaş’a şimdi de Davutoğlu’na hakaretten hapis cezası

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, başbakanken Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hakim, hükmün geri bırakılması yoluna gitmedi.

Davaya SEGBİS’le katılan Demirtaş, “Muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iki ay önce, açtığı davalardan vazgeçtiğini, kamu davalarının devam ettiğini kaydetmişti.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Davutoğlu’nun bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti: “Ahmet Davutoğlu, tüm davalardan vazgeçtiğini söylüyor. Oysa Sayın Demirtaş’a ‘başbakana hakaret’ten açılan davada müdahil olmakla yetinmemiş ‘üst sınırdan’ ceza verilmesini talep etmiş! Sayın Davutoğlu, söylediklerinize mi inanalım yoksa mahkemeye gönderdiğiniz belgeye mi?”