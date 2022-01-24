Arsa ve tarla ‘in’ konut ‘out’: Satışlar tüm zamanların zirvesinde

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları tüm zamanların zirvesine çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre geçen yıl ülke genelinde yapılan konut satışları, önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet oldu. Konuttaki kısmi düşüşe rağmen konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışlarında rekor var.

Bu alandaki satışlar 2021’de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı.

Konut dışı gayrimenkul ayrıca ilk kez konut satışlarını geride bıraktı.

Geçen yıl tarla satışları 722 bin adede ulaşırken, 480 bin arsa ve 124 bin iş yeri de el değiştirdi.

Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019’da 990 bin, 2018’de 1 milyon 125 bin ve 2017’de 1 milyon 148 bin adet kaydedilmişti.

Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısıysa 3 milyon 20 bin oldu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, konut dışı gayrimenkulde yaşanan artışı şöyle değerlendirdi: “Bunun başlıca iki nedeni var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkincisi ise yılın ilk yarısından sonra enflasyondan korunma amaçlı somut varlıklara yatırım yapma arzusu.”

Büyükduman, önceki yıllarda toplam gayrimenkul satışlarının içinden yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın 2021’de yüzde 40’a ulaştığını söyledi ve ekledi: “Bu dönemde konut fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, konuta göre daha düşük birikimlerle alınabilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi. Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde gerçekleşti.”

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da Türkiye’de arsanın en güvenli yatırım aracı olarak kabul edildiğini anlattı: “Uzun vadede getirisi de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansiyeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsanız gösteren olmaz sanırım.”