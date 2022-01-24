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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Mumcu anıldı: Gerçek uğruna hayatını feda edebilecek bir yiğitti o

Ankara’da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 24 Ocak 1993’te yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 29’uncu yıldönümünde anıldı.

Fotoğraflar: AA

Mumcu’yu anma törenine ailesi, okurları, sevenleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen ve CHP milletvekillerinin aralarında olduğu siyasiler katıldı.


Gazetenin bir başka yazarı, CHP 24-25-26.Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın dünkü köşesinde ‘ömrünü verdiği gündem konularının tümü güncelliğini koruduğunun’ altını çizdiği Mumcu için öldürüldüğü günkü eski adıyla Karlı, şimdiki adıyla Uğur Mumcu Sokak’ta tören düzenlendi.

Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu’nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu’yla görüştü.

Daha sonra Mumcu ailesi ile Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı’na ve Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak mum yaktı.

‘Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik’

CHP lideri tören sonrasında, Mumcu’nun medyanın önemli bir temsilcisi olduğunu ve unutulmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Bir olay olduğu zaman bütün ayrıntılarıyla kamuoyunu bilgilendirme konusunda bir gazetecinin nasıl çaba göstermesi gerektiğini ondan öğrendik ama onu katlettiler. Acısı hala yüreğimizde, acısı dinmedi, dinmeyecek. Onun önderliğinde, yol göstericiliğinde bütün medya dünyasının ortak çaba harcaması benim en büyük arzumdur. Eğer biz olayların ayrıntılarını öğrenebilirsek, kamuoyuna bütün bu ayrıntıları bir şekilde aksettirebilirsek gazeteci olarak görevimizi yapmış oluruz.

Biliyorum, gerçekleri yazmanın zor olduğunu biliyorum. Hele bugünkü koşullarda gerçekleri yazmak son derece zor. Zor olduğunu, baskıların olduğunu biliyorum ama hiç kimse Uğur Mumcu’yu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman, her yerde, her ortamda saygıyla anacağız.”

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