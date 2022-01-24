Anket: Çoğunluk İBB’de terörle ilişkili kişilerin çalıştığına inanmıyor

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığına inanların oranı yalnızca yüzde 24.
İçişleri Bakanlığı, 26 Aralık’ta İBB’ye ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlatıldığını duyurmuştu.
MetroPOLL’ün yöneticisi Özer Sencar’ın paylaştığı ‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022’ adlı çalışmanın verilerine göre,(İBB Başkanı) Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye terörle ilişkili 500 kişiyi işe aldığı yönündeki iddiaya inanıyor musunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 24,3’ü “Evet”, yüzde 61,7’si “Hayır” dedi.
Katılımcıların “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdiği yanıtlara göre dağılımına bakıldığında, AKP seçmenin yüzde 54,3’ü iddiaya inanırken, yüzde 26,7’si inanmadığı yönünde görüş belirtti.
Terörle ilişkili kişilerin işe alındığı iddiasına inanmayan kesim yüzde 97 ile en çok HDP seçmeni arasında.
Hükümetin İmamoğlu’nu görevden alarak yerine kayyım ataması durumunda İBB başkanına yönelik desteği artacağını düşünenlerin oranı yüzde 63,4.
AKP seçmenin yüzde 31,9’u, ittifak ortağı MHP seçmenininse yüzde 47,3’ü İmamoğlu’nu görevden almanın onu siyaseten güçlendireceği görüşünde.