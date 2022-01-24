Anket: Çoğunluk İBB’de terörle ilişkili kişilerin çalıştığına inanmıyor

Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru – Acil Tıp Teknisyeni – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, 3 bine yakın ebe ve hemşirenin Almanca, İngilizce kurslarına giderek, yurt dışına hazırlık yaptığını söyledi. Derneğin kayıtlarına göre, son dört ayda 48 hemşire yurt dışına göç etti.