Türkiye Fed’e karşı en kırılgan 2’inci ülke

Türkiye, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına karşı Arjantin’in ardından en kırılgan ikinci gelişmekte olan ülke.

2021’e 7,44’lü seviyelerde başlayan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen faiz indirimleri nedeniyle 18,4’e kadar ulaştı. Kur korumalı TL mevduatlarının hayata geçirilmesi ve kamu bankalarının agresif döviz satışlarıyla 11’e kadar kısa süreli bir çekilme gözlendi. Dolar kurunun yıl bitmeden yeniden 13 liranın üzerine çıkmasıyla TL’deki yıllık kayıp yüzde 45’in üzerinde gerçekleşti.

TL ayrıca gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Diğer yandan Türkiye’nin başı enflasyonla da dertli. Ocak verilerine göre aylık artış, Arjantin hariç tüm G20 ülkelerindeki ‘yıllık’ artıştan fazla.

Tüm bunların üstüne Fed’in aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, politika yapıcıların daha erken sıkılaşmaya gitmeyi ve bilançosunu küçültmeyi değerlendirdiğini gösterdi. Bu beklenti, halihazırda dolardaki yükseliş, enflasyondaki artış ve Covid-19 vakalarıyla mücadele eden gelişen ülkelerin varlıkları üzerinde ek baskıya neden olabilir.

ABD’den gelen son açıklamalarla, Fed’in yüksek enflasyonla mücadele etmek için para politikasını öngörülenden daha erken sıkılaştırılacağı tahmin ediliyor. Bankanın para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak ocak ayı için faiz kararını açıklayacak.

Risk altındaki ülkeler

Bloomberg Economics’in çalışmasına göre Türkiye, Fed’in faiz artırımlarına karşı en kırılgan ülke konumunda bulunan Arjantin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla risk altında bulunan diğer ülkeler ise Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya.

Endekse göre Rusya ve Suudi Arabistan gibi enerji ihracının ekonomide önemli bir yere sahip olduğu ülkeler daha az kırılgan olarak belirlendi. Doların yükselmesi dolar cinsinden fiyatlanan emtiadan elde edilen gelirleri de arttırıyor. Bu da Suudi Arabistan gibi ülkelerin doların kuvvetlenmesinden daha az etkileneceği anlamına geliyor.

‘Türkiye Brezilya’dan daha endişe verici bir durumda’

Brezilya’nın halihazırda ekonomik resesyona sürüklendiğini ve buna ek olarak mali ve siyasi gerilimin de arttığını belirten Bloomberg Economics, Türkiye’de reel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek seviyelerde olduğunu belirterek ülkenin Brezilya’dan daha da endişe verici bir durumda olduğunu vurguladı.