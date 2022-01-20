TL için risk: Piyasada Fed’den faiz beklentisi arttı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyonla mücadele etmek için para politikasını öngörülenden daha erken sıkılaştırılacağı tahmin edildi.

Reuters anketine katılan analistler yüksek enflasyonun bu yıl ABD ekonomisi için en büyük tehdit olacağını düşünüyor.

Reuters tarafından 12-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen anketteki tahminler, Fed’in mart ayından itibaren yıl sonuna kadar politika faizini üç defa artırarak yüzde 0,75-1 seviyesine yükselteceğine işaret etti.

Aralık ayında yapılan bir önceki ankette sadece iki faiz artırımı tahmin ediliyordu.

Ankete katılan 86 analistten 40’ıysa Fed’in piyasalardaki mevcut fiyatlamaya paralel bu yıl en az dört kez faiz artıracağını öngördü.

Bazı Fed yetkilileri, aralıkta yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonu kontrol altına almak amacıyla ve işgücü arzının azalmasını göz önüne alarak yakın zamanda faiz artırımlarına gidileceğinin sinyalini vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada ‘corona virüsü dalgalanmalarına rağmen işlerliğini koruyan bir ekonomi‘ gördüğünü belirtmişti.

TL’ye olası etkileri

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceği belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen haftalarda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Fed’in faizle birlikte sermaye çıkışları yaşanabileceğini ve yerel para birimlerinde değer kayıplarının oluşabileceğini belirtmişti.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021 yılında yaşadığı kayıp yüzde 45’in üzerinde.