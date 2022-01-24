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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan CHP’li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görsel: Youtube

Gazeteci Sedef Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ programında, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.


Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara başsavcılığına verdiği dilekçede, Tele1’de söz konusu programa katılan Özkoç ve Erdoğdu’nun ifadelerinin Erdoğan’ın ‘kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı’ iddia edildi.

Özkoç ve Erdoğdu hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün ‘Demokrasi Arenası’na beş hafta program durdurma ve yüzde 5 para cezası vermişti. Programın sunucusu Uğur Dündar da bu süre boyunca ne Tele1’de ne de başka bir kanalda program yapabilecek.

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