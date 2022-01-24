DSÖ: Omicron Avrupa’da pandemiyi sona erdirebilir

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron’un Avrupa’da pandeminin sonu anlamına gelebileceğini söyledi.

AFP’ye konuşan Kluge, Omicron’un pandemiyi yeni bir safhaya taşıdığını belirtti.

Bölgenin pandemide ‘oyunun son aşamasına geldiği düşüncesi’nin makul olduğunu ifade eden Kluge, mart ayına kadar Avrupa’nın yüzde 60’ının Omicron’a yakalanmış olabileceğini söyledi.

Kluge, Avrupa’daki Omicron dalgası etkisini kaybettiğinde, aşılıların ya da hastalığı geçiren insanların kazandığı bağışıklık sayesinde ve hastalığın mevsimsel olarak azalmasıyla birlikte, haftalarca hatta aylarca süren küresel bir bağışıklığın olacağını ifade etti. Kluge, “Covid-19’un yıl sonuna doğru geri gelmesinden önce bir süre geçeceğini tahmin ediyoruz ancak geri geleceği kesin değil” dedi.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının Delta’dan daha bulaşıcı olduğu ortaya çıkmış, ancak özellikle aşılı kişilerde hastalığın daha hafif geçtiği görülmüştü. Bu durum Covid-19’un pandemiden, daha başa çıkılabilir mevsimsel grip benzeri bir endemiye dönüşeceği umutlarını artırmıştı.

Ancak Kluge Covid-19’u bir endemi olarak görmek için henüz erken olduğu konusunda uyardı: “Endemi olduğu konusunda tartışmalar var. Fakat endemi ne olacağını tahmin edebileceğimiz anlamına gelir. Bu virüs bizi birden fazla kez şaşırttı. Dolayısıyla çok dikkatli olmayız. Hala başka varyantlar ortaya çıkabilir.”