Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Figüran olarak adım attığı Yeşilçam’da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Fatma Girik, ‘Kanlı Nigar’ ve ‘Yılanların Öcü’ gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmıştı.

Girik, SHP’den 1989-1994 yılları arasında Şişli belediye başkanlığı da yapmıştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul’a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Liv Hospital’dan yapılan yazılı açıklamada, sanatçının vefat nedenine ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik’in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”

Haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. pic.twitter.com/aIEwj9DlA0 — Muammer Keskin (@muammerkeskin75) January 24, 2022